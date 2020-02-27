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Режим ЧС введен после взрыва газа в жилом доме в Элисте

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Фото: ТАСС/МВД по Калмыкии
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Элисте (Республика Калмыкия) после взрыва бытового газа в жилом доме, сообщается в четверг, 27 февраля, на сайте городской администрации.

Решение о введении режима ЧС было принято в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя правительства республики Юрия Зайцева. Организована группа для обследования места взрыва, в настоящее время подача газа в дом не ведется.

Сообщение о хлопке газа в первом подъезде дома № 15 второго микрорайона Элисты поступило 26 февраля в 21:44. Взрыв газа произошел в квартире на восьмом этаже. Спасатели эвакуировали два подъезда — 54 квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек, пишет «Газета.ру».

22 февраля в Азове (Ростовская область) произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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