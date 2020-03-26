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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Магнитогорске

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Фото: соцсети
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Два человека, по предварительным данным, погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом в четверг, 26 марта, заявили в МЧС.

Уточняется, что из здания были эвакуированы 27 человек.

По данным РЕН ТВ, погибшие находились в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

По данным ведомства, разрушений конструкций дома нет. После взрыва загорелись шесть квартир.

О взрыве ранее сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Инцидент произошел на улице Доменщиков на втором этаже жилого дома.

Другие детали уточняются.

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