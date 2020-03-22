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Пять человек пострадали при взрыве на заводе в Мурманской области

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Фото: МЧС РФ
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Взрыв произошел на артиллерийском заводе в Мурманской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 22 марта.

По данным телеканала, в результате взрыва снаряда во время работ на предприятии в поселке Росляково пострадали пять человек. Сообщается, что все пострадавшие получили осколочные ранения ног.

Угрозы жизни пострадавшим, как уточняется, после случившегося нет.

Накануне в субботу, 21 марта, в подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой. В результате возгорания в помещении взрывались баллоны и бочки с маслом.

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