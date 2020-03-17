Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковка Смоленской области. Об этом во вторник, 17 марта, ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области.

«Это было в 22:38, скорая передала информацию, что в 01:50 произошел взрыв, четверо пострадавших. Нет следов, что могло стать причиной взрыва. Все пострадавшие доставлены в Рославльскую ЦРБ. Одного из них оперировали», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, в доме могло сдетонировать взрывное устройство неизвестного происхождения.

По информации «Интерфакса», взорвался самодельный взрывпакет, а пострадавшие — четверо рыбаков в возрасте около 40 лет.

«Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей», — приводит агентство слова источника.

Обстоятельства выясняются.

28 февраля сообщалось, что в квартире дома в Санкт-Петербурге произошел взрыв предположительно самодельного взрывного устройства.