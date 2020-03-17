Прямой эфир

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковка Смоленской области. Об этом во вторник, 17 марта, ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области.

«Это было в 22:38, скорая передала информацию, что в 01:50 произошел взрыв, четверо пострадавших. Нет следов, что могло стать причиной взрыва. Все пострадавшие доставлены в Рославльскую ЦРБ. Одного из них оперировали», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, в доме могло сдетонировать взрывное устройство неизвестного происхождения.

По информации «Интерфакса», взорвался самодельный взрывпакет, а пострадавшие — четверо рыбаков в возрасте около 40 лет.

«Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей», — приводит агентство слова источника.

Обстоятельства выясняются.

28 февраля сообщалось, что в квартире дома в Санкт-Петербурге произошел взрыв предположительно самодельного взрывного устройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв произошел у входа в редакцию интернет-издания на юге Кипра
Смартфон взорвался в руках у подростка в Волгограде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020