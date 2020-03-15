Жертвами взрыва нефтепровода в Нигерии стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в воскресенье, 15 марта, при взрыве на участке нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии. Об этом сообщает газета Vanguard.

Отмечается, что ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек. От взрыва повреждены 50 зданий, включая колледж и популярный отель.

Власти пока точно не могут назвать причину и точное расположение эпицентра взрыва. Первоначальные сообщения о том, что участок нефтепровода взорвался в результате самовольной врезки отрицаются компанией, управляющей нефтепроводом. Ее представители говорят о взрыве рядом с нефтепроводом газовых баллонов.

Взрыв был такой силы, что, по данным спасательных служб, его воздействие ощущалось на расстоянии 15 км.

В апреле прошлого года мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Венесуэле.