Пакет со взрывчаткой обнаружили у магистрального нефтепровода в Подмосковье

Пакет со взрывчаткой обнаружили в среду, 25 сентября, в районе Одинцово недалеко от Можайского шоссе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, патруль обнаружил пакет с аммонитовыми шашками во время обхода территории в районе деревни Малые Вяземы недалеко от трубы магистрального нефтепровода, сообщает телеканал «Звезда». На одной из шашек видна надпись «Аммонит. 1986 год».

«В поле в городском округе Одинцово в 300 м от Можайского шоссе в поле найден пакет. Установлено, что в нем находятся две аммонитовые шашки», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Территорию оцепили. На месте работают саперы, ожидается прибытие кинологов.

Позднее взрывчатку отправят на ликвидацию, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 сентября пять человек погибли в результате взрыва на востоке Йемена после того, как автобус наехал на заложенную на трассе взрывчатку. Пострадали 20 человек.