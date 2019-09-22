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Мадуро рассказал о попытках покушения на него

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Фото: РИА Новости
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Несколько попыток покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро были предотвращены с 2018 года. Об этом сам лидер Боливарианской республики рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», отрывок из которого вышел в эфир 22 сентября.

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Мадуро утверждает, что все покушения с момента атаки, совершенной 4 августа прошлого года, были организованы в Колумбии с одобрения Вашингтона. «Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента», — цитирует его ТАСС..

15 августа текущего года сообщалось, что венесуэльский лидер обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса в подготовке покушения на него. По его словам, указанные лица попытались отправить в Венесуэлу 32 наемника, для того чтобы совершить убийство президента.

После Мадуро заявил, что совершенное на него в прошлом году покушение было подготовлено по приказу теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

4 августа 2018 года во время военного парада в венесуэльской столице на трибуну, где находился Мадуро, были направлены оснащенные взрывчаткой беспилотники. При покушении на президента ранения получили семеро военных. Сам Мадуро не пострадал.

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