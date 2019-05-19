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Атаки на нефтепроводы Саудовской Аравии не сказались на нефтедобыче

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Фото: TAСС/Danil Shamkin
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Добыча нефти в Саудовской Аравии не пострадала от атак на местные нефтепроводы. Об этом заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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«Саудовская Аравия, как вы знаете, стала предметом атак. И хотя это не отразилось на нашей добыче, такие теракты недопустимы и должны быть осуждены», — цитирует «РИА Новости» аль-Фалиха.

Ранее на этой неделе поддерживаемые Ираном хуситские мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центральный нефтепровод Саудовской Аравии. Повреждения получили насосные станции, и подача нефти в трубопровод была временно остановлена.

12 мая были подорваны два саудовских нефтяных танкера, находившихся в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от порта Фуджейра.

19 мая экстренный саммит лидеров арабского мира призвал провести король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на фоне обострения отношений с Ираном. Поводом для собрания стали атаки йеменских хуситов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В королевстве обвиняют шиитский Иран в поддержке своих единоверцев — хуситов.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война. Повстанцы-хуситы противостоят правительственным войскам и ополчению, которых поддерживает суннитская арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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