Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Рязани

Газовый баллон взорвался в четверг, 5 марта, в одном из боксов гаражного кооператива в Рязани. В результате ЧП пострадали три человека, рассказали в экстренных службах региона.

По данным «РИА Новости», взрыв прогремел в гаражах на Куйбышевском шоссе. Взрывная волна полностью разрушила один гараж. Два соседних бокса разрушены частично.

О состоянии пострадавших пока точной информации нет. Обстоятельства взрыва газового баллона устанавливаются.

В январе один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газового баллона в теплице в подмосковном Серпухове. ЧП произошло около 10 часов утра в деревне Петровское.