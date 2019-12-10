В Саратовской области вынесли приговор арендатору кафе после взрыва газа

Суд вынес приговор арендатору кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области, в котором в январе из-за взрыва газа погибли два человека. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону во вторник, 10 декабря.

47-летняя местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц»).

«Во второй декаде января 2019 года по поручению хозяйки кафе была осуществлена заправка газового баллона объемом 27,2 л, являющегося источником повышенной опасности, который был доставлен в помещение кафе и использовался для приготовления пищи. При этом предпринимателем не были соблюдены требования безопасности жизни и здоровья потребителей», — сказано в сообщении.

В частности, был нарушен порядок размещения газовых баллонов.

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Взрыв прогремел в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области 26 января в результате разгерметизации газового баллона. В заведении на тот момент праздновали юбилей 60-летнего местного жителя.

В результате 25 человек получили различные повреждения, в том числе двое малолетних детей. Позже двое пострадавших скончались в больнице из-за полученных ожогов, трое получили повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью.