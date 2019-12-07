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Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

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Фото: РЕН ТВ
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Один человек погиб и еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси в четырехэтажном доме в Тюмени. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России в субботу, 7 декабря.

Инцидент произошел на первом этаже здания на улице Шарова. Отмечается, что начавшийся из-за хлопка пожар уже потушили в 16:03 мск. Эвакуация жильцов не проводилась. Среди пострадавших — два жителя дома и два газовщика, один из которых погиб.

По данным телеканала, незадолго до хлопка жители пожаловались в газовую службу на запах газа. В настоящий момент ведется расследование причин и обстоятельств ЧП.

Ранее 7 декабря стало известно, что семь человек погибли при взрыве газа в городе Прешов в Словакии. По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже жилого дома, однако позже повредились и этажи с 9-го по 12-й. Отмечается, что здание не подлежит ремонту.

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