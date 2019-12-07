Прямой эфир

Число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до семи

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате взрыва газа в словацком городе Прешов погибли семь человек, сообщает в субботу, 7 декабря, «Словацкое радио». ЧП произошло накануне, тогда сообщалось о гибели пяти человек.

Прибывший на место инцидента министр внутренних дел страны Денис Саков заявил, что газ взорвался на девятом этаже, но впоследствии пострадали этажи с 9-го по 12-й включительно.

После взрыва в шести верхних этажах 13-этажного дома начался пожар. По предварительной информации, здание не подлежит ремонту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в Словакии в результате взрыва газа в жилом доме
Число жертв при обрушении дома в Польше возросло до шести человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019