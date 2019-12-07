Число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до семи

В результате взрыва газа в словацком городе Прешов погибли семь человек, сообщает в субботу, 7 декабря, «Словацкое радио». ЧП произошло накануне, тогда сообщалось о гибели пяти человек.

Прибывший на место инцидента министр внутренних дел страны Денис Саков заявил, что газ взорвался на девятом этаже, но впоследствии пострадали этажи с 9-го по 12-й включительно.

После взрыва в шести верхних этажах 13-этажного дома начался пожар. По предварительной информации, здание не подлежит ремонту.