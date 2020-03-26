Пожар в ангарах в Петербурге локализован на площади 1600 кв. м

Пожар в горящих ангарах в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга локализован на площади 1600 кв. м, сообщает в четверг, 26 марта, ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В 19:00 мск пожар локализован на площади 1600 кв. м», — говорится в сообщении.

21 марта сообщалось, что в Дмитровском районе Подмосковья на складе алюминиевого завода произошел пожар. Площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, произошло обрушение кровли.

Среди возможных версий пожара рассматривался поджог. К тушению подключили пожарный поезд и вертолеты.