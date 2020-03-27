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Одной из возможных причин пожара в доме в Екатеринбурге стал поджог

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Фото: МЧС РФ
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Полиция рассматривает поджог как основную версию причин пожара в жилом доме в Екатеринбургег. Об этом сообщил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых 27 марта.

Он отметил, что вероятность поджога составляет около 80%, но пока эта версия не утверждена, пишет портал E1.RU.

По данным ТАСС, пожарные завершили разборку и проливку конструкций, возгорание было полностью ликвидировано в 5:44 по местному времени (3:44 мск).

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме на улице Омской в ночь на 27 марта. Огонь распространился на 200 кв. метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще одна женщина получила серьезные ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии.

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