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Пожарный погиб при ликвидации огня под Ростовом
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Пожарный погиб при ликвидации огня под Ростовом

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Сотрудник МЧС погиб при тушении камыша площадью 25 га под Ростовом-на-Дону. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пожару присвоен 4-й номер сложности.

Пожар возник ранее в этот же день на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в районе улиц Чемордачка и Левобережной.

17 марта в Росгидромете предупреждали, что в ближайшее время природные пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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