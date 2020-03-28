Пожарный погиб при ликвидации огня под Ростовом

Сотрудник МЧС погиб при тушении камыша площадью 25 га под Ростовом-на-Дону. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пожару присвоен 4-й номер сложности.

Пожар возник ранее в этот же день на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в районе улиц Чемордачка и Левобережной.

17 марта в Росгидромете предупреждали, что в ближайшее время природные пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.