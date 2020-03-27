Крупный пожар произошел в метро Нью-Йорка

36-летний мужчина погиб и не менее 16 человек пострадали в результате крупного пожара, произошедшего на одной из станций метро в американском Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает телеканал NBC 4.

По предварительным данным, четверо из пострадавших получили опасные для жизни травмы.

Согласно информации правоохранителей, о возгорании сообщили прохожие около трех часов утра (10:00 мск). Они увидели как из решетки станции «Сентрал-парк-Норт – 110-я улица» на поверхность валит дым.

Причины пожара пока не разглашаются, однако, по мнению местных властей, инцидент считается подозрительным.

Ранее в пятницу стало известно о пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Полиция рассматривает поджог как основную версию причин произошедшего.