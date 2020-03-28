Природный пожар площадью 7 тыс. кв. м произошел в Красноярском крае

Природный пожар произошел в Минусинском районе Красноярского края. Его площадь достигла 7 тыс. кв. м, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе МЧС.

Горит сухая растительность. Место пожара не входит в населенные пункты, люди не пострадали.

В тушении возгорания, которому присвоен повышенный ранг сложности, принимают участие 56 человек и 22 единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

27 марта в Брянской области ограниличи посещение лесов из-за повышения пожароопасности в связи с сухой и теплой погодой. Ограничение будет действовать до 9 апреля.