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Природный пожар площадью 7 тыс. кв. м произошел в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Природный пожар произошел в Минусинском районе Красноярского края. Его площадь достигла 7 тыс. кв. м, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе МЧС.

Горит сухая растительность. Место пожара не входит в населенные пункты, люди не пострадали.

В тушении возгорания, которому присвоен повышенный ранг сложности, принимают участие 56 человек и 22 единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

27 марта в Брянской области ограниличи посещение лесов из-за повышения пожароопасности в связи с сухой и теплой погодой. Ограничение будет действовать до 9 апреля.

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