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В Хабаровском крае готовятся к сильным лесным пожарам

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В Хабаровском крае в 2020 году могут произойти сильные лесные пожары. По данным статистики, возгорания катастрофических масштабов фиксируют в регионе каждые 22 года.

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае наступил раньше обычного срока. Травяные палы происходили в южных районах с начала марта, а к концу марта начались настоящие лесные пожары. Два возгорания действуют в Солнечном районе. Ситуация осложняется тем, что у пожарных пока нет доступа к водным ресурсам. Многие водоемы пока еще скованы льдом.

Начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Хабаровского края Сергей Бутин пояснил, что ранее отмечалась цикличность в ситуациях с лесными пожарами. Сильные возгорания со значительными последствиями фиксируют каждые 22 года, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». В 1976 году пожар прошел фронтом от Китая до Советской Гавани. В 1998 году дым от пожаров в центральных районах края через Тихий океан добрался до западного побережья США. Ученые связывают ситуацию с цикличностью солнечной активности.

В 2020 году к тушению лесных пожаров привлекут 470 человек, при необходимости будут задействованы еще 1,5 тыс. человек из числа сотрудников компаний, которые арендуют лесные участки. На борьбу с лесными пожарами потратят не менее 120 млн рублей.

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