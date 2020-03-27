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Посещение лесов ограничили в Брянской области

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С 28 марта по 9 апреля в Брянской области ограничено посещение лесов. Запрещены как пешие походы по лесному фонду, так и въезд туда на транспорте.

Как рассказали в управлении лесами региона, сделаны исключения для зон отдыха. С их списком можно ознакомиться на сайте ведомства, пишет интернет-газета «Брянские новости». Запрет на посещения леса объясняют тем, что установилась сухая, теплая и ветреная погода. Из-за этого был повышен класс пожарной опасности в лесах. Высока вероятность возгораний травы и деревьев.

О том, что пожароопасный сезон в России в этом году наступил на месяц раньше, чем в 2019-м, сообщили в Росгидромете. По данным службы, на юге страны уже были зафиксированы высокий и средний уровень опасности (в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее). В ближайшее время пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Уровень пожарной опасности весной 2020-го, вероятнее всего, превысит многолетние показатели в семи федеральных округах, предупредили в конце февраля в Рослесхозе.

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