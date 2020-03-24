Пожароопасный сезон начался в Брянской области

В Брянской области с 23 марта начался пожароопасный сезон. Директорам лесничеств и лесопожарной службы предписано заняться мониторингом состояния лесов, следить за пожароопасной обстановкой.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных молодняках и на лесосеках, которые не очищены от порубочных остатков и заготовленной древесины. Также нельзя разводить костры в местах с сухой травой и под кронами деревьев.

Нарушителям грозит штраф. Физические лица должны будут заплатить до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 40 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.