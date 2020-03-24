Три травяных пожара зафиксировали в Псковской области

В Псковской области за сутки зарегистрировано три пала травы. Общая площадь горения превысила 3 га.

По данным МЧС, два возгорания произошло в Псковском районе, еще один пожар зарегистрирован в Порховском районе. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Всего с начала года в регионе произошло 12 палов травы на общей площади 11,9 га.

Ранее сообщалось, что сезон природных пожаров в России начался раньше обычного. В Рослесхозе уточнили, что недостаток влаги после теплой и малоснежной зимы в ряде регионов может привести к увеличению торфяных пожаров.