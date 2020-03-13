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Природные пожары начались в Хабаровском крае

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На юге Хабаровского края начался сезон природных пожаров. Сильно горят заросшие травой болота вдоль Мухенской трассы в районе имени Лазо. При этом снег еще не успел полностью растаять.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, спутник начал фиксировать термические аномалии. Пока они носят единичный характер. Это не идет ни в какое сравнение с малоснежным прошлым годом, когда пожары на территории края не прекращались. Тогда вводился особый противопожарный режим.

В спасательном ведомстве объяснили, что опасность ранних палов сухой растительности в том, что источники воды еще не оттаяли. Таким образом, в случае, если огонь перекинется с травы на дома или хозяйственные постройки, тушить будет нечем.

11 марта сообщалось о введении особого противопожарного режима в Краснодарском крае. Он начал действовать на 24 территориях.

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