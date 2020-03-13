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Ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае закрываются ледовые переправы. Из-за теплой погоды целостность съездов на лед разрушается, появились трещины и промоины на льду.

Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Хабаровскому краю подписал акт о закрытии трех таких переправ на территории региона. Пешеходное и автомобильное движение запретили на ледовой дороге, соединяющей Амурск и село Вознесенское Амурского муниципального района. Ликвидировали переправы через реку Тунгуску в районе села Победа и через реку Кур недалеко от села Новокуровка Хабаровского муниципального района.

Как уточняет ИА AmurMedia, на территории Хабаровского края госинспекция по маломерным судам МЧС контролирует 33 ледовые переправы. Три из них находятся в Аяно-Майском районе, одна — в Верхнебуреинском районе, шесть — в районе имени Полины Осипенко, две — в Николаевском районе, 10 — в районе имени Лазо, две — в Николаевском районе, шесть — в Ульчском районе и одна — в Комсомольском районе.

Они считаются безопасными и соответствующими требованиям и нормам.

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