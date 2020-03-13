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Рыбак с автомобилем оказался на льдине в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в районе бухты Сторож в Ванинском районе спасли рыбака, который со своим легковым автомобилем оказался на отколовшейся от берега льдине. Мужчина собирал снасти и не покинул опасную зону вовремя, когда появилась угроза разлома льда.

ИА AmurMedia уточняет, что сообщение о том, что рыбака унесло на льдине, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю днем 13 марта. Отколовшееся ледовое поле уносило в сторону открытого моря. Когда появилась угроза разлома льда, все находившиеся там люди стали уезжать с места рыбалки, но одни мужчина задержался.

Спасатели выдвинулись на помощь к нему на аэроботе, однако поиски осложнялись сильным волнением моря и ветром, а также удаленностью льдины от берега. По этой причине из порта Ванино отправили буксир. Мужчину удалось найти и доставить на берег. В поисковой операции участвовали восемь человек и четыре единицы техники.

12 марта сообщалось, что в районе города Чистополя в Татарстане спасли двух рыбаков, которые провалились под лед реки Прость. Они выехали на самодельном мотоцикле на лед около дамбы.

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