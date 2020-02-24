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Два рыбака пропали в Алтайском крае

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Два рыбака из Барнаула, приехавшие на рыбалку на реку Обь в Каменский район Алтайского края, пропали — их поисками заняты спасатели.

«Поиски ведутся с сегодняшнего дня, в них участвуют сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Каменского, приехали спасатели из Барнаула», — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС 24 февраля.

Согласно предварительным данным, у рыбаков был снегоход и они могли провалиться под лед.

Сообщение об исчезновении рыбаков из Барнаула поступило днем ранее — согласно предварительным данным, мужчины выдвинулись на снегоходе к реке в темное время суток и с тех пор не выходили на связь.

13 февраля в Астраханской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед.

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