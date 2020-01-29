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Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Всего на льдине в 2 км от берега оказались около 600 рыбаков, 536 спасатели эвакуировали, остальные добрались до берега самостоятельно. В спасательной операции приняли участие 15 человек, три лодки и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

22 января в Астраханской области двое мужчин провалились под лед во время рыбалки. Один из них погиб.

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