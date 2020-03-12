Двух провалившихся под лед реки рыбаков спасли в Татарстане

В городе Чистополь Республики Татарстан спасатели помогли двум рыбакам, которые провалились под лед реки Прость. Мужчины на самодельном мотоцикле выехали на лед около дамбы.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, в четверг, 12 марта, в 5:47 на номер «112» поступила информация о том, что под Чистополем в 120 м от берега под лед провалились двое мужчин. На помощь им пришли инспекторы ГИМС совместно со спасателями ЗПСО № 6.

Мужчин 61 и 62 лет вытащили из воды и при помощи судна на воздушной подушке доставили на берег. Пострадавшие были переданы медикам скорой помощи.

5 марта сообщалось, что спасатели Амурска сняли со льдины двух подростков. Льдина отошла от берега на 40 м. Спасательная операция длилась около двух часов.