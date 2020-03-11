Поиски утонувших охотников возобновили в Коми

В Усть-Вымском районе Республики Коми спасатели возобновили поиски рыбаков, которые утонули на реке Вычегде. На месте работает Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального комитета ГО и ЧС.

По информации ИА «Комиинформ», 11 марта поиски были возобновлены по инициативе главы села Гам. Он обратился с ходатайством в «СПАС-Коми».

В поисковой операции спасатели применили новый бур и камеру подводного видения ГНОМ. На данный момент были осмотрены 15 тыс. кв. м площади. Тела не обнаружены.

По данным агентства, трагедия произошла 22 февраля. Двое мужчин 26 и 43 лет отправились на охоту и не вернулись, их мотобуксировщик был найден в полынье реки.

Вечером 25 февраля в сочинском поселке Лазаревское два школьника решили перейти вброд реку Псезуапсе , в итоге их смыло в море. Очевидцы сообщили о произошедшем в МЧС. К поиску ребят 26 февраля, кроме спасателей и волонтеров, привлекли дрон от МЧС Краснодарского края. Кроме того, в операции задействовали водолазов и вертолеты.