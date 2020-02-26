Очевидица рассказала об унесенных в Черное море детях

Жительница Сочи Вера Марченко рассказала РЕН ТВ подробности происшествия, в результате которого двух мальчиков унесло в Черное море. Инцидент произошел 25 февраля, когда дети играли в устье реки Псезуапсе.

По словам женщины, мальчики сначала перебежали по мелководью на островок посреди реки. Затем они попытались перебраться с островка на другой берег. Возможно, им показалось, что на этом участке тоже будет мелко.

«Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду. А так как бурная река, течение сильное, его начало уносить в море. Другой хотел его вытащить, но тоже споткнулся, его накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но потом, видимо, силы закончились, и его унесло. Поднялись волны за секунды, баллов шесть волна», — рассказала очевидица.

По ее словам, сразу же после происшествия она вызвала МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели, несмотря на темное время суток, продолжают поиски детей.