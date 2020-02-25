В Сочи река унесла в море двух детей

Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.

ЧП произошло в поселке Лазаревское, к поискам подключились сотрудники спасательных служб. Как рассказали очевидцы, два мальчика попали под волны рядом с берегом.

В настоящее время в Сочи бушует шторм, оцениваемый специалистами в 4–5 баллов.

Осенью 2018 года несколько лодок, участвующих в Геленджикской регате, унесло ветром в море. На них были дети, пострадали четверо участников мероприятия.