Человек погиб во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race

Яхта, принимавшая участие в кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race, протаранила китайское рыболовецкое судно в акватории Южно-Китайского моря около Гонконга. В результате инцидента погиб один человек.

Как пишет South China Morning Post, при столкновении китайское судно затонуло и десять рыбаков оказались в воде. Один из них получил серьезные травмы. Он был госпитализирован на вертолете, однако позднее умер в больнице.

На борту яхты находилась американо-датская команда Vestas 11th Hour Racing. Никто из ее участников не пострадал.