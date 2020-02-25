Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей

Спасатели, несмотря на темное время суток, продолжают искать двух мальчиков, которых вечером во вторник, 25 февраля, унесло в Черное море в микрорайоне Лазаревское в Сочи.

Как сообщает РЕН ТВ, дети пытались перебраться через устье реки Псезуапсе и некоторое время оставались на островке. Однако затем волна сбила их с ног и унесла в открытое море.

«За 10 вечера перевалило, люди ходят с фонариками, ищут. Видимость очень плохая», — поведал мужчина. — «Все ходим, ищем, распределились на небольшие группы по два–четыре человека. Двигаемся, останавливаемся и мониторим каждое место в районе 30 минут, после чего дальше передвигаемся», — рассказал волонтер Иван Белых.

В свою очередь, представители МЧС пояснили, что было обследовано 7 км береговой линии. В светлое время суток планируется привлечь авиацию, чтобы обследовать акваторию.

Ранее поступила информация, что поиск в открытом море был невозможен из-за шторма, который оценили в 4–5 баллов.