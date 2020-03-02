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К поиску пропавших в Сочи подростков подключат водолазов и вертолеты

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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Группа водолазов и вертолетная команда начнут поиски двух подростков, которых унесло в море в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 2 марта, со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сегодня авиация МЧС России продолжает поиски. Спланировано применение водолазных групп... С начала поисковых работ обследовано пешими группами 611 км береговой линии, авиацией МЧС России обследовано около 845 кв км, плавсредствами», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция проводится уже седьмой день в районе береговой линии от Магри до Псоу. В поисковую группу вошли 311 человек, задействованы также 34 единицы техники.

Вечером 25 февраля два школьника решили перейти вброд реку Псезуапсе в сочинском поселке Лазаревское, в итоге их смыло в море, пишет «Газета.ру». Очевидцы сообщили о произошедшем в МЧС. Организованные поиски детей осложнилась штормом в море, из-за которого фактически для спасательной операции была доступна только прибрежная полоса.

К поиску ребят 26 февраля, кроме спасателей и волонтеров, привлекли дрон от МЧС Краснодарского края. Также детей ищут при помощи беспилотника Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку в связи с исчезновением детей. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СКР в Сочи для поиска школьников.

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