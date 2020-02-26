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Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

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Фото: РЕН ТВ
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Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на данный момент уже обследовано 7 км береговой линии. Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 114 человек и 17 единиц техники.

Дети пытались перебраться через устье реки Псезуапсе и некоторое время оставались на островке. Однако затем волна сбила их с ног и унесла в открытое море.

Ранее сообщалось, что спасатели, несмотря на темное время суток, продолжают поиски детей.

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