Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на данный момент уже обследовано 7 км береговой линии. Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 114 человек и 17 единиц техники.

Дети пытались перебраться через устье реки Псезуапсе и некоторое время оставались на островке. Однако затем волна сбила их с ног и унесла в открытое море.

Ранее сообщалось, что спасатели, несмотря на темное время суток, продолжают поиски детей.