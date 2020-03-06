Спустя 33 года в Хабаровском крае завершатся поиски пропавшего МиГ-23

С 7 по 9 марта в Хабаровском крае завершат операцию «Потерянный МиГ», в ходе которой велись поиски истребителя МиГ-23, пропавшего в 1987 году. Об обнаружении места падения самолета сообщил командир Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский.

По мнению поисковиков, исчезновение МиГ-23 во время полета стало одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.

«Подводится итог 33-летней трагической истории последнего полета летчика 301-го истребительного авиаполка ПВО, майора Авдеева Сергея Викторовича», — цитирует Ливанского «РИА Новости».

Он рассказал, что истребитель отправился в свой последний полет в сентябре 1987 года. Во время выполнения второго разворота произошла молниеносная аварийная ситуация на борту, причину которой до сих пор не удалось установить. Через три минуты МиГ-23 пропал.

Спустя почти 33 года поисковики пришли к выводу, что нашли самолет. Металлоискатели отреагировали на содержимое одной из воронок.

Раскопки и работы по подъему самолета «Поисковое объединение «АвиаПоиск» ведет совместно с патриотическим клубом «Техника ХХ века в Приморье» Анатолия Козицкого.