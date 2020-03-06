Прямой эфир

Спустя 33 года в Хабаровском крае завершатся поиски пропавшего МиГ-23

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 7 по 9 марта в Хабаровском крае завершат операцию «Потерянный МиГ», в ходе которой велись поиски истребителя МиГ-23, пропавшего в 1987 году. Об обнаружении места падения самолета сообщил командир Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский.

По мнению поисковиков, исчезновение МиГ-23 во время полета стало одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.

«Подводится итог 33-летней трагической истории последнего полета летчика 301-го истребительного авиаполка ПВО, майора Авдеева Сергея Викторовича», — цитирует Ливанского «РИА Новости».

Он рассказал, что истребитель отправился в свой последний полет в сентябре 1987 года. Во время выполнения второго разворота произошла молниеносная аварийная ситуация на борту, причину которой до сих пор не удалось установить. Через три минуты МиГ-23 пропал.

Спустя почти 33 года поисковики пришли к выводу, что нашли самолет. Металлоискатели отреагировали на содержимое одной из воронок.

Раскопки и работы по подъему самолета «Поисковое объединение «АвиаПоиск» ведет совместно с патриотическим клубом «Техника ХХ века в Приморье» Анатолия Козицкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
В России три самолета получили сообщения о «минировании» в воздухе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020