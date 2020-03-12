Все ледовые переправы прекратили работу в Башкортостане

В Башкирии завершена работа всех ледовых переправ. Закрытие проезда вызвано ранним вскрытием рек.

По данным МЧС, в республике в зимний сезон действовало четыре переправы. Последняя переправа через реку Белую в Краснокамском районе прекратила работу днем 11 марта. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Согласно прогнозам синоптиков, половодье в Башкирии в 2020 году начнется раньше срока примерно на 10 дней. Ситуация вызвана теплой зимой и ранним вскрытием рек.

Ранее сообщалось, что в Омской области все ледовые переправы через реку Иртыш планируют закрыть до конца марта. Также планируется провести разъяснительную работу с рыбаками, которые выходят на тонкий лед.