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Все ледовые переправы прекратили работу в Башкортостане

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В Башкирии завершена работа всех ледовых переправ. Закрытие проезда вызвано ранним вскрытием рек.

По данным МЧС, в республике в зимний сезон действовало четыре переправы. Последняя переправа через реку Белую в Краснокамском районе прекратила работу днем 11 марта. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Согласно прогнозам синоптиков, половодье в Башкирии в 2020 году начнется раньше срока примерно на 10 дней. Ситуация вызвана теплой зимой и ранним вскрытием рек.

Ранее сообщалось, что в Омской области все ледовые переправы через реку Иртыш планируют закрыть до конца марта. Также планируется провести разъяснительную работу с рыбаками, которые выходят на тонкий лед.

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