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Ледовую переправу между Нижегородской областью и Чувашией закрыли

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Закрыта автомобильная ледовая переправа через реку Суру, которая соединяет Нижегородскую область и республику Чувашия. Причина — теплая погода, которая вызвала поднятие уровня воды на 0,5 м и проседание льда на съездах.

Как пишет ИА «НьюсНН», для обеспечения безопасности транспортных средств все шлагбаумы на переправе закрыли. Также там появились запрещающие проезд знаки.

2 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в марте в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири ожидается наибольшее отклонение от температурных норм.

Температура выше нормы прогнозируется на всей территории страны за исключением тихоокеанского побережья Хабаровского края и Камчатки, Бурятии, юга Иркутской области и Читинской области.

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