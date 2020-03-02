Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Наибольшее отклонение от температурных норм в марте ожидается в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в целом температура выше нормы прогнозируется на всей территории страны. Исключение составят лишь Бурятия, юг Иркутской области и Читинская область, а также тихоокеанское побережье Хабаровского края и Камчатка, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что наибольшая температурная аномалия будет наблюдаться в Москве и сопредельных областях, а также в Поволжье, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

«Второй очаг наиболее значимых отклонений находится на юге Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. На остальной территории тоже температура будет заметно выше нормы», — уточнил метеоролог.

По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Европейской территории страны, в том числе Карелии, Мурманской, Архангельской областях и Коми.

«На самом юге Урала прогнозируется избыток осадков. Большей частью снег, мокрый снег, а к концу марта — дождь. В марте осадки смешанного типа. Еще один регион с избытком осадков на Азиатской части страны — это Красноярский край, Эвенкия и Запад Якутии. Юг Иркутской области, Тыва, Бурятия, там будет дефицит осадков», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что на юге России ожидаются осадки ниже нормы.

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день. Это приведет к повышению климатической нормы.