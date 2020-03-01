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Вильфанд рассказал об «аномально нормальной» погоде в Москве в марте

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день. Это приведет к повышению климатической нормы. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, климатическая норма будет превышена на 6–9 градусов. Но эти аномалии нормальны для московской погоды. «Очень теплая неделя, хотя скорее даже нормальная, учитывая московскую зиму», — цитирует его ТАСС.

2 и 3 марта, по его словам, днем в Москве прогнозируется 4–6 градусов тепла, в среду и четверг уже 4–9 градусов тепла.

Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые весенние дни в Москве может начаться потепление до 8–13 градусов. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений придется на 20 марта, добавил он.

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