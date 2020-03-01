Вильфанд рассказал об «аномально нормальной» погоде в Москве в марте

Температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день. Это приведет к повышению климатической нормы. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, климатическая норма будет превышена на 6–9 градусов. Но эти аномалии нормальны для московской погоды. «Очень теплая неделя, хотя скорее даже нормальная, учитывая московскую зиму», — цитирует его ТАСС.

2 и 3 марта, по его словам, днем в Москве прогнозируется 4–6 градусов тепла, в среду и четверг уже 4–9 градусов тепла.

Накануне ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые весенние дни в Москве может начаться потепление до 8–13 градусов. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений придется на 20 марта, добавил он.