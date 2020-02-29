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Синоптики рассказали о погоде в России в последний день зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мокрый снег и дожди пройдут во многих регионах России в субботу, 29 февраля. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, температура воздуха в столичном регионе будет около нуля, передает «РИА Новости».

На северо-западе европейской территории России столбики термометров опустятся немного ниже ноля, возможен небольшой снег.

По словам метеоролога, основные осадки 29 февраля будут в Коми (с метелью и ветром) и на востоке Архангельской области, а также на всем Беломорье, далее по арктическому побережью до Воркуты.

«На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода, если говорить в Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Алтайский край — здесь у нас рост давления, юг Красноярского края, Сибирь — здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет», — сказал Варакин.

Он уточнил, что в Иркутской области ночью будет до минус 15–20, днем — до минус 5.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман рассказал, что нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. По его словам, предыдущий рекорд по среднесезонной зимней температуре 1960–1961 годов может быть побит минимум на 2 градуса.

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