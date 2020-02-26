Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные в Москве

В предстоящие выходные, 29 февраля и 1 марта, в Москве ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Метеовести» погодного центра «Фобос» в среду, 26 февраля.

По данным синоптиков, атмосферный фронт, пришедший с запада, в среду испортил погоду в городе. «К полудню вся западная половина столичной области оказалась охвачена слабыми осадками, а столбики термометров лишь в городской черте превысили нулевую отметку», — отмечается в сообщении.

Однако уже в четверг, 27 февраля, Москва окажется в теплой части атлантического циклона, центр которого будет у западных границ России. Из-за него в столице ожидается пасмурная погода с осадками, которые днем усилятся на фоне повышения температуры до +2…+4 градусов. Атмосферное давление останется низким — 730 мм рт. ст. (при норме 748 мм рт. ст.).

В пятницу, 28 февраля, циклон отойдет и атмосферное давление начнет расти, а в выходные вернется в норму, погода улучшится. В последний рабочий день осадки в основном прекратятся и выглянет солнце. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем — +2...+4 градуса.

В выходные по ночам воздух будет холодать до –1…–6 градусов, а днем ожидается 0…+5 градусов. «Такие показатели типичны для конца марта», — отмечает метеослужба.

Ранее, 25 февраля, в Росгидромете пообещали москвичам тепло и солнце в первый день весны, 1 марта.

Однако в среду синоптики объявили в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с. Предупреждение будет действовать до 18:00 этого дня.

Кроме того, предупреждение о погодной опасности в регионе объявили на 27 и 28 февраля из-за снега и риска обледенений.