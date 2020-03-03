Ранний паводок ожидается в Омской области

Сроки весеннего паводка изменятся в Омской области. В регионе фиксируют раннее таяние снега после аномально теплой зимы.

По данным синоптиков, температура воздуха в течение сезона была выше привычных значений. Оттепели наблюдались уже в январе. На начало марта средняя температура воздуха в Омске превышает норму на 10 градусов. При этом в январе в Омской области снега выпало на 20–30% больше нормы. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

По данным заместителя министра региональной безопасности Станислава Горячкина, подготовка к паводку в Омской области началась в ноябре. В декабре был составлен план очистки ливневой канализации и уборки снега. В период паводка специалисты будут следить за ситуацией в ежедневном режиме.

Заместитель начальника регионального главка МЧС Максим Рыбак уточнил, что сейчас регион находится в периоде высоких грунтовых вод. Обычно в Омской области отмечается две волны паводка. Первая приходится на период ледохода в апреле, когда на реках могут возникнуть заторы. Второй период совпадает со сбросом воды Шульбинской ГЭС в конце мая и начале июня.

Коммунальные службы Омска перед Масленицей провели внеплановый субботник. Они очистили от снега и наледи остановки транспорта, тротуары и пешеходные переходы.