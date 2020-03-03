Подготовка к весеннему паводку началась в Туле

Власти Тулы начали подготовку к весеннему паводку. В городе спланировано круглосуточное дежурство экстренных служб, а также организованы пункты контроля.

По данным центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы, зимой в городе выпало незначительное количество снега. Тем не менее аварийные бригады готовятся к выполнению спасательных работ на случай подтопления. Об этом сообщают «Тульские известия».

Круглосуточное дежурство сотрудников спланировано на тех объектах, где возможно подтопление. На реках Упа и Воронка организованы пункты контроля уровня воды.

На случай подтопления жилого сектора в городе спланировали работу по оповещению населения. Жители Тулы будут получать сообщения о паводке, также запланирован подомовой обход.

Ранее сообщалось, что в Липецке при наихудшем сценарии паводка в зоне подтопления окажутся 950 домов. В городе подготовили девять пунктов временного размещения.