Подготовка к паводку началась в Челябинске

Власти Челябинска начали подготовку к весеннему паводку. В городе определены места, которым угрожает подтопление.

По данным администрации, в состав противопаводковой комиссии вошли руководители структурных подразделений мэрии и главы районов. На случай масштабного подтопления подготовлено 23 пункта временного размещения вместимостью около 25 тыс. человек. В эвакуации населения при необходимости будет задействовано более 100 единиц техники. Об этом пишет 1obl.ru.

Всего в Челябинске есть 64 опасных участка, на 27 участках подтопление повлияет на движение автотранспорта. Предполагается, что во время паводка может быть затоплено около 340 га. В зоне предполагаемого подтопления находится свыше 320 жилых строений и 50 садовых строений.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что ситуация является стандартной. Ожидается, что паводок пройдет в пределах нормы.