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Девять пунктов временного размещения готовы в Липецке на случай паводка

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В Липецке при наихудшем сценарии паводка в зоне подтопления может оказаться 950 домовладений. Для временного размещения граждан подготовлено девять пунктов.

По данным администрации, в зоне возможного подтопления проживает более 2,9 тыс. человек. Паводковую ситуацию в городе оценивают в режиме реального времени с помощью камер, которые установлены на улицах Калинина, Шевцовой, 20-го Партсъезда и в районе Комсомольского пруда. Кроме того, на реке Воронеж используется измерительный комплекс «Эмерсит». Об этом сообщает GOROD48.

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оценила наличие запаса вещей, продовольствия и медикаментов, подготовленных на случай ЧС во Дворце культуры, где при необходимости откроется пункт временного размещения. Для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка из 314 человек и 80 единиц техники.

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