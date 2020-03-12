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Ледовые переправы через Иртыш в Омске закроют до конца марта

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В Омской области до конца марта будут закрыты все ледовые переправы через Иртыш. Запрет на выход людей и выезд техники на лед весной введут для безопасности жителей региона. Разъяснительную работу проведут и с рыбаками. Об этом стало известно после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел первый вице-премьер Валерий Бойко.

Как уточняет ИА «Омскрегион», сейчас в области действуют девять ледовых переправ: три в Тевризском районе, по две в Усть-Ишимском и Знаменском районах и по одной в Черлакском и Большереченском районах. Грузоподъемность будут снижать по результатам так называемых контрольных измерений и осмотров переправ.

Большую опасность представляют несанкционированные пешеходные ледовые переходы. Люди передвигаются по льду, несмотря на установку запрещающих знаков и регулярные разъяснения о возможных последствиях.

В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано издать нормативно-правовые акты о запрете выхода людей и выезда техники на лед. Региональное министерство образования должно организовать дополнительные профилактические занятия в школах и детских садах о недопущении детей на лед. ГУ МЧС по области проведет техническое освидетельствование ледовых переправ перед закрытием.

Ориентировочно переправы в Большереченском, Черлакском муниципальных районах закроются 15–25 марта, в Знаменском, Тевризском муниципальных районах — 20–30 марта, а в Усть-Ишимском муниципальном районе — 25–30 марта.

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