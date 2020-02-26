Ледокол обеспечит работу востребованной пассажирами переправы в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил обеспечить бесперебойную работу речной переправы между региональным центром и селом Рождествено. Из-за сложной обстановки перевозка пассажиров не осуществляется с 25 февраля.

На переправе используются суда на воздушной подушке. Из-за сложной ледовой обстановки и образования торосов техника часто получала повреждения. В результате бывали случаи, когда из восьми судов исправным оставалось только одно.

За выходные с 22 по 24 февраля между Самарой и Рождествено было перевезено свыше 1 тыс. пассажиров. 25 февраля из-за подвижек ледовых полей оказался закрыт вход в Рождественскую воложку, из-за чего перевозка пассажиров приостановлена, сообщает НИА «Самара».

Для обеспечения работы переправы планируется использование ледокола.