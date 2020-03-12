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Введение противопожарного режима анонсировали в Иркутской области

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Особый противопожарный режим в лесах будет действовать в южных районах Иркутской области с 1 апреля, на севере региона – с 1 мая. По федеральному проекту «Сохранение лесов» закупят 12 единиц лесопатрульной техники, а также 63 единицы, которые практически могут быть задействованы для рейдов в лесном фонде и на прилегающих к лесу территориях.

Для патрулирования на водных маршрутах приобретут 10 маломерных речных судов. Также в профилактических мероприятиях будет задействовано 17 беспилотников и 60 фотоловушек, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального правительства. Через неделю на юге Приангарья ожидается сход снежного покрова, и Лесхоз начнет профилактические отжиги сухой растительности. После этого палы травы будут считаться нарушением, а уличенные в нем сельхозпредприятия лишатся государственной поддержки.

Напомним, в Тюменской области к летнему сезону обучают уникального специалиста для борьбы с лесными пожарами — летчика-наблюдателя. Летнабы незаменимы при тушении возгораний в труднодоступной местности, а также при угрозе распространения огня на жилые дома. Численность таких специалистов по всей стране составляет не более 300 человек, но они обеспечивают ликвидацию около трети лесных пожаров.

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