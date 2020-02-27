Летчика-наблюдателя готовят к пожароопасному сезону в Тюменской области

В Тюменской области к летнему сезону обучают уникального специалиста для борьбы с лесными пожарами — летчика-наблюдателя. Летнабы незаменимы при тушении возгораний в труднодоступной местности, а также при угрозе распространения огня на жилые дома. Численность таких специалистов по всей стране составляет не более 300 человек, но они обеспечивают ликвидацию около трети лесных пожаров.

В настоящее время в рамках подготовки летнаба идет десантная подготовка по спуску с вертолета Ми-8, информирует портал «Наш город». Обучение летчика-наблюдателя завершится в мае, полеты начнутся летом. «С начала 2020 года на территории России потушено 10 лесных пожаров на площади более 50 га по причине человеческого фактора», — отметили в Авиалесоохране региона.

Напомним, в Тюменской области в 2020 году направят 364 млн рублей на сохранение лесов. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Планируется приобрести 47 единиц техники и 655 единиц оборудования, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. В частности, будут закуплены 26 единиц лесопожарной техники, 25 метеостанций, 42 радиостанции и более 40 спутниковых телефонов.