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Процесс тушения лесных пожаров отработали в Тульской области

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Экстренные службы Тульской области начали подготовку к лесным пожарам. Показное занятие состоялось в Богородицком районе у хутора Александрийского, в котором есть семь домов и проживают 24 человека.

По легенде учений, пожар возник на границе леса и населенного пункта — там загорелся мусор. Из-за этого возникла угроза распространения огня на жилые и хозяйственные постройки, а также растительность.

Местные жители отработали схему действий — вызвали спасательные службы и одновременно сообщили соседям о возгорании. До приезда первых подразделений пожарных они пытались справиться с огнем самостоятельно, при помощи специального инвентаря.

Как пишут «Тульские известия» со ссылкой на ГУ МЧС по области, прибывшие на место тренировки расчеты пожарной части окончательно потушили пожар.

В конце января сообщалось о крупном пожаре в Суворовском районе Тульской области в деревне Палагино. Пожарные расчеты смогли ликвидировать возгорание за 14 минут, но при разборе завалов было найдено тело погибшего.

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